Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

27.02.2022 17:34

Otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar Çadırda bekleyen aileler Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türk vatandaşı Özgür Kısır ile röportaj Romanya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı siviller, Romanya sınırındaki...

Otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar

Çadırda bekleyen aileler

Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türk vatandaşı Özgür Kısır ile röportaj

Romanya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı siviller, Romanya sınırındaki Siret kentindeki sınır kapısını geçmelerinin ardından görüntülendi.Siviller, gönüllü Roman vatandaşlar tarafından gıda, giyecek gibi yardımlarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

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Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkan Türk konvoyu Romanya sınırına ulaştı Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkan Türk konvoyu Romanya sınırına ulaştı Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkan Türk konvoyu Romanya sınırına ulaştı Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkan Türk konvoyu Romanya sınırına ulaştı

Ukrayna, Romanya, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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