Otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar
Çadırda bekleyen aileler
Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türk vatandaşı Özgür Kısır ile röportaj
Romanya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı siviller, Romanya sınırındaki Siret kentindeki sınır kapısını geçmelerinin ardından görüntülendi.Siviller, gönüllü Roman vatandaşlar tarafından gıda, giyecek gibi yardımlarda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor - Son Dakika