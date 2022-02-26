Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

26.02.2022 16:23

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca gösterici, "Katil Putin", "Ülkemi kurtarın katillerin elinden" ve "Hitler Putin" sloganları attı.

Göstericiler adına konuşan Yuliya Graneka adlı eylemci, 2022 yılında hala savaşların bulunduğuna inanmanın zor olduğunu söyleyerek, "Bu savaşın derhal durdurulması lazım. Masum insanlar ölüyor veya göç etmek zorunda kalıyor." dedi.

Ukrayna'nın barışçıl bir ülke olduğunu dile getiren Graneka, tüm Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım etmesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı
Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı
Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı - Son Dakika


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