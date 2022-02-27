Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Gürcistan'da protesto edildi - Son Dakika

Gürcistan'ın Tiflis, Batum, Kutaisi ve Ozurgeti kentlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto gösterileri 4. gününde de devam etti.

Bu kentlerde meydanlara dökülen vatandaşlar Ukrayna'ya destek vererek savaşın durdurulmasını istedi.

Başkent Tiflis'te gece saatlerinde Parlamento'nun önünde toplanan binlerce gösterici, ülkelere, zor günler yaşayan Ukrayna halkına yardım etme çağrısında bulundu.

Ülkedeki Ukraynalıların da yer aldığı gösteride, Gürcistan ve Ukrayna'nın milli marşlarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) marşı söylendi.

Birçok ülkenin bayraklarını taşıyan göstericiler, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı ve Ukrayna'yı destekleyen pankartlar taşıdı.

Gösteri sırasında konuşan bir Rusya vatandaşı, ülkesinin yönetiminin Ukrayna'ya saldırması kararını eleştirdiğini ifade ederek, Moskova'nın politikasına tepki gösterdi ve Rus pasaportunu yaktı.

Gürcistan hükümetinden Ukrayna'ya destek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı İrakli Garibaşvili, çeşitli ülkelerin liderleriyle Ukrayna meselesini telefonda görüştü.

Başbakan Garibaşvili, ülkesine turist olarak gelen ama geri dönemeyen Ukrayna vatandaşlarının çeşitli otellerde ücretsiz istediği kadar kalabileceklerini duyurdu.

Garibaşvili ayrıca Gürcistan'dan ilk insanı yardımların Ukrayna'ya gönderilmeye başlandığını bildirdi.