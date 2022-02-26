Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

26.02.2022 15:03
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı İstanbul'da protesto edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı İstanbul'da protesto edildi.

Fatih Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları ve Kırımlılardan oluşan grup, Ukrayna bayrakları ile Rusya ve saldırı karşıtı dövizler taşıyarak, sloganlar attı.

Gruptakiler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına son vermesini istedi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Anzhala Pelit, yakınlarından haber alamadıklarını söyledi. Ukrayna için yardım isteyen Pelit, herkesin Rusya'dan korktuğunu ve bu yüzden bir şey yapılmadığını belirtti.

Dil eğitimi için Türkiye'de bulunan Ukraynalı Farida Ahaieva da ailesi için endişelendiğini söyledi.

Ukrayna'daki annesiyle görüştüğünü anlatan Ahaieva, annesinin kendisine "En azından sen güvendesin." dediğini aktardı.

Ahaieva, dünyanın sustuğunu, hiç kimsenin bir şey yapmadığını söyledi.

Kadıköy'deki eylem

Kadıköy'de de Devrimci Sosyalist İşçi Partisinden (DSİP) bir grup da Süreyya Operası'nın önünde toplandı.

"Putin'in Ukrayna savaşına hayır" yazılı pankart açan grup, sloganlar atarak Rusya'ya tepki gösterdi.

Burada yapılan basın açıklamasında, Ukrayna'ya gelişigüzel saldırılar gerçekleştiren Rusya'nın, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnediği ifade edildi.

Ukrayna ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, saldırıya tepki gösteren Rus halkına da destek verildiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

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Kaynak: AA

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