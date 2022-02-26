Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

26.02.2022 19:16
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına İstanbul'da tepki gösterdi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına İstanbul'da tepki gösterdi.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplanan ÖZGÜRDER üyeleri, dövizler ve sloganlarla Rusya'nın saldırısını protesto etti.

ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya, Ukrayna'nın Rusya tarafından "bahaneler uydurularak" işgal edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir hafta önce Rusya lideri Putin ve yetkililer, 'Bizim Ukrayna ile herhangi bir savaş planımız yok, Batılılar uyduruyor, kışkırtıyor' diyorlardı. 21 Şubat gecesi Putin, yeni doktrinini ilan etti, Ukrayna diye bir devletin olmadığını ilan etti. Arkasından Donbass bölgesiyle alakalı bir takım iddialarda bulundu. Rus etnik kökenden olan kişilerin katliama uğradığını iddia etti. 3 gün sonra da Donbass'a girdiler."

Rus uçaklarının Ukrayna'nın şehirlerini vurduğunu ifade eden Kaya, "Burada çok net bir şekilde vahşet görüyoruz. Hukuksuzluk görüyoruz. Geçmişte ABD ve diğer emperyalistlerin yaptığını bugün Rusya'nın da tekrarladığını, kendince hukuk ürettiğini ve bu hukukun tamamen güç hukuku olduğunu tamamen görüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika


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