Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

07.03.2022 16:14
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını Beyoğlu'nda protesto etti.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını Beyoğlu'nda protesto etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) binasının karşısında toplanan bazı Ukrayna vatandaşları, büyük bir Ukrayna bayrağı açarak ülkelerinin milli marşını okudu.

Ellerinde savaşa tepki gösteren çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan grup üyeleri, "Türkiye susma kardeşine sahip çık", "Türkiye havayı kapat", "Rus malı alma savaşa karşı çık" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına konuşan Aliya Usenova, savaş karşısındaki tutumu dolayısıyla Türk devletine ve halkına destekleri için teşekkür etti.

Usenova, Rusya'nın sivilleri de hedef aldığını öne sürerek, NATO ve Türkiye'den hava sahasını Rusya'ya kapatarak yaptırımların artırılmasını talep etti.

Polis ekipleri bölgede önlem alırken, Çeçenistan bayrakları taşıyan bir grup da protestoculara destek verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika


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