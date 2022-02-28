Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Kırıkkale'de protesto edildi - Son Dakika

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi ve Ukrayna vatandaşlarınca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Ellerindeki Türk, Kırım ve Ukrayna bayraklarıyla Hüseyin Kahya Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ile Ukrayna vatandaşları, bir süre Rusya aleyhinde slogan attı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Uğur Yaşar Uygun, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına sahip çıktığını ve tahliyelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırısına karşı Ukrayna'nın büyük bir güçle direndiğine dikkati çeken Uygun, "Bu direnişin uzun süreli olacağını düşünüyoruz. Kırım Türkleri de sokakta, onlar da direniyor." dedi.

Türk vatandaşıyla evli Ukraynalı Olena Er de 20 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Artık yeter. Şu Putin'i durdurun. Nefes alacak halimiz kalmadı. Haber alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Annem, kardeşim hep oradalar. Bugün 5. gün, ilk gün annemle konuştum. Kendisi 70 yaşında doktor. Hiçbir yere çıkamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Gerçekten tüm dünyanın bunu durdurması lazım. Artık bitirmek lazım." diye konuştu.

Victoria Cevizoğlu ise "Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Türkiye'yi yanımızda hissediyoruz. Putin'i durdurmak lazım. 8 yıldır savaş devam ediyor. Şimdi bütün ülkede savaş başladı. Biz çok üzülüyoruz, ağlıyoruz, uyumuyoruz, her zaman dua ediyoruz. Yeter artık." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı ile Kırım ve Ukrayna milli marşlarının okunduğu protestoya, siyasi parti temsilcileri ile Kırıkkaleli vatandaşlar da destek verdi.