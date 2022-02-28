Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Kırıkkale'de protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Kırıkkale'de protesto edildi

28.02.2022 15:13
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Kırıkkale'de protesto edildi

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi ve Ukrayna vatandaşlarınca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi ve Ukrayna vatandaşlarınca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Ellerindeki Türk, Kırım ve Ukrayna bayraklarıyla Hüseyin Kahya Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ile Ukrayna vatandaşları, bir süre Rusya aleyhinde slogan attı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Uğur Yaşar Uygun, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına sahip çıktığını ve tahliyelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırısına karşı Ukrayna'nın büyük bir güçle direndiğine dikkati çeken Uygun, "Bu direnişin uzun süreli olacağını düşünüyoruz. Kırım Türkleri de sokakta, onlar da direniyor." dedi.

Türk vatandaşıyla evli Ukraynalı Olena Er de 20 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Artık yeter. Şu Putin'i durdurun. Nefes alacak halimiz kalmadı. Haber alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Annem, kardeşim hep oradalar. Bugün 5. gün, ilk gün annemle konuştum. Kendisi 70 yaşında doktor. Hiçbir yere çıkamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Gerçekten tüm dünyanın bunu durdurması lazım. Artık bitirmek lazım." diye konuştu.

Victoria Cevizoğlu ise "Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Türkiye'yi yanımızda hissediyoruz. Putin'i durdurmak lazım. 8 yıldır savaş devam ediyor. Şimdi bütün ülkede savaş başladı. Biz çok üzülüyoruz, ağlıyoruz, uyumuyoruz, her zaman dua ediyoruz. Yeter artık." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı ile Kırım ve Ukrayna milli marşlarının okunduğu protestoya, siyasi parti temsilcileri ile Kırıkkaleli vatandaşlar da destek verdi.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Batı Kudüs'te protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Batı Kudüs'te protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

Kırıkkale, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Kırıkkale'de protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 10 ay önce İsrail'i destekleyen Zelenskiy'e, verdiği cevabı tekrar hatırlattı: Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Kırıkkale'de protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement