Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi

26.02.2022 18:41
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde protesto edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde protesto edildi.

Atatürk Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan Ukraynalılar, ellerinde ülkelerinin bayraklarını taşıdı. İngilizce ve Türkçe "Savaşa hayır", "Putin öldürmeyi durdur", "Putin dur" yazılı döviz taşıyan Ukraynalılar, ülkelerinin milli marşını okudu.

Protestoya, Türk vatandaşlarının yanı sıra ilçede yaşayan ve tatil için bulunan Ukrayna, Rus, Belarus ve ABD'li yelkenciler katıldı.

Grup adına konuşan Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Svitlana Borovska, tüm dünya toplulukları ve ülke liderlerine seslendiklerini dile getirerek, "Rus ordusu, Ukrayna topraklarını ele geçirmeye, güç kullanarak yok etmeye çalışıyor. Bu bir savaş eylemi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bir saldırı. Ukrayna kendini korumaya çalışıyor. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıyoruz." dedi.

Borovska, "Türk dostlarımıza ve Türkiye Cumhurbaşkanına siyasi, askeri ve manevi destekleri için teşekkür ederiz. Türk halkından da egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna'yı içtenlikle desteklemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna vatandaşı Alex Alarga ise ülkesine yardım talebinde bulunarak, "Konsolosluğumuz yardım kampanyası başlattı. Buraya destek olmaya çağırıyoruz. Bu bir operasyon değil, savaştır. Füzeler atılıyor. Bunu bütün dünya duysun istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan atarak, dağıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi

YORUMLAR
500
MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU MUĞLA-BODRUM'DA YAŞAYAN UKRAYNALILAR'DAN RUSYA PROTESTOSU Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi (2) Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi (2)

Marmaris, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:25 "Koşullar ağır" diyerek reddedilen müzakerede Türkiye detayı!
17:08 Son Dakika: Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması Ukrayna için son derece önemli
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:06:41. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement