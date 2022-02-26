Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Marmaris'te protesto edildi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde protesto edildi.

Atatürk Meydanı'nda çocuklarıyla toplanan Ukraynalılar, ellerinde ülkelerinin bayraklarını taşıdı. İngilizce ve Türkçe "Savaşa hayır", "Putin öldürmeyi durdur", "Putin dur" yazılı döviz taşıyan Ukraynalılar, ülkelerinin milli marşını okudu.

Protestoya, Türk vatandaşlarının yanı sıra ilçede yaşayan ve tatil için bulunan Ukrayna, Rus, Belarus ve ABD'li yelkenciler katıldı.

Grup adına konuşan Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Svitlana Borovska, tüm dünya toplulukları ve ülke liderlerine seslendiklerini dile getirerek, "Rus ordusu, Ukrayna topraklarını ele geçirmeye, güç kullanarak yok etmeye çalışıyor. Bu bir savaş eylemi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bir saldırı. Ukrayna kendini korumaya çalışıyor. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıyoruz." dedi.

Borovska, "Türk dostlarımıza ve Türkiye Cumhurbaşkanına siyasi, askeri ve manevi destekleri için teşekkür ederiz. Türk halkından da egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna'yı içtenlikle desteklemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna vatandaşı Alex Alarga ise ülkesine yardım talebinde bulunarak, "Konsolosluğumuz yardım kampanyası başlattı. Buraya destek olmaya çağırıyoruz. Bu bir operasyon değil, savaştır. Füzeler atılıyor. Bunu bütün dünya duysun istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan atarak, dağıldı.