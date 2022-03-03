Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Muğla'da protesto edildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

İlçede yaşayan bir grup Ukraynalı, ellerinde bayrak ve dövizlerle Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi. Gruptakiler, Rusya'nın saldırısına tepki gösterdi. Protestoya, Türk vatandaşları da destek verdi.

Grup adına okunan basın açıklamasında, Ukrayna'nın barışçıl bir ülke olduğu, hiçbir zaman yabancı toprakları işgal etmediği, her zaman kendi topraklarını ve devletini cesurca savunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Ukraynalılar adına egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeleri talep edildi.

Slogan atarak Rusya'nın saldırılarını kınayan gruptakiler, Ukrayna milli marşını okuduktan sonra dağıldı.