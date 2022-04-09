Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi

09.04.2022 16:57
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına, Samsun'da tepki gösterildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına, Samsun'da tepki gösterildi.

Savaş bölgesinden aileleriyle Samsun'a gelen ve Karadeniz illerinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşına tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Türk ve Ukrayna bayrakları açan grup, "Stop War, Stop Putin" ve "Teşekkürler Türkiye" yazılı pankartlar taşıdı.

Meydana oyuncak ayılar ile çocuk ayakkabıları bırakan katılımcılar, Ukrayna'da hayatını kaybeden çocuklar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşını söyleyen katılımcılar adına açıklama yapan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Kiev bölgesinde özellikle Buça ve İrpin'in kurtarılması sonrasında Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlediği vahşetin boyutu gözler önüne serilmektedir. Buça katliamı, Rusya'nın Ukraynalılara karşı nefretinin, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü her şeyin ötesinde olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Kiev'de yaşayan ve savaşın 5'inci günü Türkiye Dışişleri Bakanlığının sağladığı imkan sayesinde eşi ve çocuğuyla Türkiye'ye gelen Gökhan Yiğit ise eşinin Ukrayna vatandaşı olduğunu belirterek, "Savaşta eşim, yakınlarını kaybetti. Türkiye'nin yardımları sayesinde bölgeden uzaklaştık. Bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyorum." dedi.

Buça bölgesinde yaşayan ve Türkiye'ye 7 gün önce gelen Zhanna Ostapchuk Irpin de yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatarak, "Birçok yakınımı savaşta kaybettim. Eşim de Donbas bölgesindeki saldırılarda yaralandı. Onkoloji tedavisi görmesi için Türkiye'ye geldik. Rusya'nın savaşı bitirmesini istiyorum." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi

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Ukrayna, Türkiye, Samsun, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Samsun'da protesto edildi - Son Dakika


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