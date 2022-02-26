Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

26.02.2022 23:06

Tel Aviv'de toplanan göstericilerden detay görüntü Protesto gösterisinden detaylar Göstericiler ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıması Göstericilerin dev Ukrayna bayrağı dalgalandırması TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv kentinde protesto edildi.

Tel Aviv'de toplanan göstericilerden detay görüntü

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericiler ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıması

Göstericilerin dev Ukrayna bayrağı dalgalandırması TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv kentinde protesto edildi. Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren İsrailliler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve "Savaşa hayır", "Putin dur" yazılı dövizler taşıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

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Protesto, Tel Aviv, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi - Son Dakika


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