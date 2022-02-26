Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi - Son Dakika

Tel Aviv'de toplanan göstericilerden detay görüntü
Protesto gösterisinden detaylar
Göstericiler ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıması
Göstericilerin dev Ukrayna bayrağı dalgalandırması TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv kentinde protesto edildi. Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren İsrailliler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve "Savaşa hayır", "Putin dur" yazılı dövizler taşıdı.
Kaynak: AA
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