Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

28.02.2022 14:13

Trabzon'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Trabzon'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları, ellerinde döviz ve pankartlarla Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Tetiana Urhan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı ve tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı savaşın bir an önce durdurulmasını istedi.

Ukrayna'da ve tüm dünyada barış ve huzur talep ettiklerini vurgulayan Urhan, şunları kaydetti:

"Artık çocuklarımızın savaş korkusu ile büyümesini istemiyoruz. Birçoğumuzun annesi, babası, akrabaları, arkadaşları Ukrayna'da savaşın içerisinde kalmış durumda. Bu korku ile yaşamak istemiyoruz. Buradan Türkiye Cumhuriyeti nezdinde tüm uluslararası topluma sesleniyoruz. Lütfen barış için acele edin. Hiçbir şey çocukların, kadınların ve masum insanların canından daha önemli değil. Savaş cinayettir. Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da, Gürcistan'da, Kafkasya'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Ortadoğu'da, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da ve Latin Amerika'da geçmişte yaşananlar yeniden yaşanmasın."

Urhan, tüm insanların hak ettiği gibi özgürce yaşamak istediklerini dile getirerek, "Yaklaşık 100 yıl önce bu savaşı veren ve bağımsızlık mücadelesini kazanan Türk milletinin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.' Bu cinayet şu an Ukrayna topraklarında işlenmekte olup Ukrayna halkı onurlu bir bağımsızlık ve hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Tüm insanlık değerleri adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı bu haksız hukuksuz işgali kınıyor, daha fazla masum insanın ölmemesini ve savaşın bir an önce bitirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ailesi Ukrayna'da yaşayan Yuliia Klochan da en yakın arkadaşlarının Harkov'da olduğunu belirterek, "Durumları çok kötü, çok korkuyorlar. Şu anda kalbim Ukrayna'da. Ben güçlüyüm çünkü benim enerjimi Ukrayna veriyor. Cumhurbaşkanımıza, askerlerimize, insanlarımıza sevgi, saygı duyuyorum." dedi.

Sloganlarla Rusya'nın saldırılarını kınayan grup, İstiklal Marşı ve Ukrayna Milli Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi - Son Dakika


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