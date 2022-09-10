Ukrayna hasretini kemanıyla gidermeye çalışıyor - Son Dakika
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Ukrayna hasretini kemanıyla gidermeye çalışıyor

10.09.2022 11:10
Ukrayna hasretini kemanıyla gidermeye çalışıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında işgal edilen Berdyansk kentinden kaçarak İzmir'e sığınan Ukraynalı keman öğretmeni Ludmila Mihno, kendisi gibi savaştan kaçan vatandaşlarına moral vermek için konserler veriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında işgal edilen Berdyansk kentinden kaçarak İzmir'e sığınan Ukraynalı keman öğretmeni Ludmila Mihno, kendisi gibi savaştan kaçan vatandaşlarına moral vermek için konserler veriyor.

Ukraynalı kadın ve çocuklara destek olmak için kurulan Avrasyalı Lider Kadınlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği binasında keman resitali sunan 2 çocuk annesi 57 yaşındaki Mihno, AA muhabirine hikayesini anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

Berdyansk şehrinde bir müzik okulunda müdür yardımcılığı ve keman öğretmenliği yaptığını dile getiren Mihno, Rus askerlerinin işgal ettiği kentinden kaçarak nisan ayında İzmir'deki kızının yanına geldiğini belirtti.

"24 Şubat sabahı bomba ve siren sesiyle uyandık. Bizim şehre önce tanklar geldi. Bütün şehre Rus askerleri doldu." diyen Mihno, elektrik ve suyun olmadığı şehirde bir ay dayanabildiğini, daha sonra Rus askerlerinin bulunduğu noktalardan geçerek Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Ülkesinden ayrılmanın hiç kolay olmadığını, halen eski günlerini ağlayarak hatırladığını vurgulayan Mihno, orada kalan akrabalarının durumunu merak ettiğini söyledi.

"Bu kemanla halkıma konser vereceğim"

Türkiye'ye gelirken yanına küçük bir valiz ve pasaportunu alabildiğini kaydeden Mihno, "Yaşamımı küçük bir valize sığdırdım. Bir keman ustasının bana yaptığı özel bir keman vardı. Geçiş noktalarında Rus askerleri insanları durdurarak istedikleri her şeyi alabiliyorlardı. Ben o yüzden o pahalı kemanımı yanıma alamadım." diye konuştu.

Kemandan kopamadığı için Türkiye'ye gelince yeni bir keman alarak sanatını devam ettirdiğini aktaran Mihno, İzmir'de birlikte çalıştıkları vatandaşlarına konserler vererek acıları hafifletmeye, onlara moral vermeye gayret ettiğini belirtti.

Mihno, şunları kaydetti:

"Müzik tüm duyguları ortaya çıkarıyor. Ben müziğin insanların ruh dansı olduğuna inanıyorum. Müzik sayesinde bu savaş bitecek herkes yuvasına dönecek, buna inanıyorum. Ülkeme döndüğüm zaman yanıma Türkiye'de satın aldığım kemanı da alacağım. Bu keman zor günlerde benimle beraber oldu. Meydanda bu kemanla halkıma konser vermek istiyorum. İnanıyorum ki bu savaş bitecek ve insanlar yeniden Ukrayna'ya dönecek. Bunu yürekten hissediyorum."

Mihno'nun konserini dinleyenlerden İrina Lisova da keman sesinin kendisini etkilediğini, yurduna duyduğu hasretle bu eserlerin kendisi için anlamlarının daha da derinleştiğini anlattı.

Avrasyalı Lider Kadınlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Salome Derme de Türkiye'ye sığınan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını, Ludmila Mihno'nun verdiği konserlerin de dernek gönüllülerine duygusal anlar yaşattığını, umutları artırdığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

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