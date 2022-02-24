"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz"

24.02.2022 14:17
"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."

(Mustafa Cenik/İHA)

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz! Tunus yönetimi, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi için çalışma başlattı Tunus yönetimi, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi için çalışma başlattı Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve... Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve...

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:27:11. #1.12#
SON DAKİKA: "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement