Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı KKTC'de protesto edildi - Son Dakika

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) protesto gösterisi düzenlendi.

KKTC'de yaşayan Ukraynalılar, KKTC ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan grup, Girne Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek Rusya'nın saldırısını protesto etti.

Protestocuların ellerinde Ukrayna, KKTC ve Türkiye bayraklarının yanı sıra "Savaşa hayır", "Savaşı durdurun", "Ukrayna için barış" ve "Ukrayna'yı kurtarın" yazılı dövizleri taşıdı.

Bir göstericinin de "Teşekkürler Türkiye, Ukrayna halkı size minnettar" yazılı döviz taşıdığı görüldü.

Grup adına açıklama yapan Ukraynalı Natalia Khomeuko, böyle bir saldırı beklemediklerini belirterek, gösteriye Ukraynalı, Rusyalı, Moldovyalı, Gürcistanlı ve Kırım Tatarlarından çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.

"Ukrayna'da anne, baba ve kardeşlerimiz savaşıyor" diyen Khomeuko, her an onlardan haber alamayacakları kaygısıyla yaşadıklarını ifade etti.

Khomeuko, Ukraynalılar olarak savaş istemediklerini ve sadece yaşamak istediklerini belirtti.

Göstericiler, Ukrayna lehine sloganlar da attı.