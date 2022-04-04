Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ABD'li Bira Üreticilerini Zora Soktu - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ABD'li Bira Üreticilerini Zora Soktu

04.04.2022 08:19

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel çapta etkisini gösteren bir dizi ekonomik sorunu da beraberinde getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel çapta etkisini gösteren bir dizi ekonomik sorunu da beraberinde getirdi.

Dünyanın başlıca tahıl üreticileri olan Rusya ve Ukrayna'nın savaş halinde olmasının olumsuz etkileri ABD'deki bira üreticilerine kadar ulaştı.

Ukrayna, işgal nedeniyle arpa, darı, karabuğday ve yulaf dahil birçok tahılın ihracatını askıya aldı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar da küresel ekonomiyi etkiliyor.

İşgal nedeniyle tahıl ihracatının yanı sıra enerji sektörü dahil birçok sektörde aksaklıklar olması bekleniyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ABD'li Bira Üreticilerini Zora Soktu - Son Dakika


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