RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ FOÇA'DA PROTESTO EDİLDİ - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini basın açıklamasıyla protesto edilip, 'Savaşa hayır' sloganı attı. Açıklamada, dünyanın gözü önünde Ukrayna topraklarında Ukrayna halkına karşı, aslında tüm dünyaya karşı 'insanlık suçu' işlendiğine dikkat çekildi.

Foça Kent Konseyi'nce düzenlenen basın açıklamasına Kent konseyi üyelerinin yanı sıra, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi. Katılımcılar, 'Barışta ısrarcıyız', 'Barış özlemimizdir', 'Barış herkes içindir', 'Bütün halklar kardeştir' ve 'Savaşa hayır' yazılı dövizler açtı.

KAYBEDENLER EMEKÇİLER, YOKSULLAR, KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Grup adına basın açıklamasını Foça Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Temsilcisi Damla Çağlı okudu. Çağlı, açıklamasında, savaşı, yaşanılan pandemi sürecinin yaraları henüz sarılmamışken enerji ve silah tekellerinin çıkarları için yaptıkları bir güç gösterisi olarak niteledi. Çağlı, "Kuzey komşularımız Rusya ile Ukrayna arasında NATO'nun kışkırtmasıyla gerilen ilişkiler 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına açık işgal girişimi ile savaşa dönüşmüştür. Bu savaş, yaşanılan pandemi sürecinin yaraları henüz sarılmamışken enerji ve silah tekellerinin çıkarları için yapılan bir güç gösterisidir. Bu güç gösterisini sürdüren kapitalizm yanlısı tarafların çıkar çatışmasındaki en büyük kaybedenler ise yoksullar, emekçiler, gençler, kadınlar ve çocuklardır. Kendi çıkarları için insanlığa kıyan bu düzen; dünyanın önünde Ukrayna topraklarında Ukrayna halkına karşı, aslında tüm dünyaya karşı 'insanlık suç' işlemektedir" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk defa 20 Nisan 1931'de Millete Beyannamesi'nde dile getirdiği "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi hatırlatan Çağlı, "Bu, Atatürk'ün dünyada olabilecek herhangi bir karmaşanın herkese zarar verebileceğini, bu nedenle milletlerin diğer milletlerin sorunlarına kayıtsız kalamayacağını ifade eden bütünleştirici ilkelerindendir. Bu özdeyiş en geniş ve yaygın anlamıyla teknik bir deyim olan 'kolektif güvenliği' milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını ifade eder. Bu dünyaya kapitalizmin arayışı olan savaşın değil, birliğin ve barışın hakim olmasını istiyoruz. Savaşa karşı duran milyonlarca barışseverin çağrısına sessimizi katıp, 'Bu İnsanlık Kıyımına Son, Savaşa Hayır' diyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, bir süre "Savaşa Hayır" sloganı attıktan sonra, dağıldı.