Rus saldırılarına karşı direnen Ukrayna'nın kullandığı bomba yüklü dronelar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Rus işgallerine karşı direnen Ukrayna vatandaşı toprağı, evi için ülkesini korumaya yardımcı olabilecek her yöntemi kullanıyor. Ukraynalılar kullandığı dronelarla kendilerini korumak için ilginç bir yöntem geliştirdi.
Ukrayna ordusu bomba yüklediği droneları Rus askerlerinin olduğu yere yönlendiriyor. Droneların keşif özelliğinden de faydalanan Ukraynalıların bu sistemle Rus askerlerini vurup püskürtüyor.
Son Dakika › Güncel › Ukraynalı drone meraklıları bomba yüklü İHA geliştirdi! Rus kuvvetlerini püskürtmek için kullanılıyor - Son Dakika