Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti

27.02.2022 18:39

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri müdahalesine karşı İspanya'daki protesto gösterileri devam etti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri müdahalesine karşı İspanya'daki protesto gösterileri devam etti.

Başkent Madrid başta olmak üzere İspanya'nın farklı kentlerinde meydanlara dökülen İspanyollar, "Savaşa hayır", "Barış" sloganları attı.

Madrid'deki Colon Meydanı'nda toplanan İspanyollar ve Ukrayna vatandaşları, "Rusya, Ukrayna'dan dışarı", "Avrupa, Ukrayna'ya yardım et" veya "Ukrayna yalnız değilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Diğer yandan, İspanyol hükümeti, Ukrayna'ya 20 tonluk insani yardım, kask, çelik yelek gibi askeri malzeme gönderdi.

Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalinin "tolerans gösterilemez" olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'nın direnişiyle kahramanlık gösterdiğini" kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti - Son Dakika


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