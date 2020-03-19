Rusya'nın Ulusal Refah Fonu 150 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Ulusal Refah Fonu 150 milyar dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu 150 milyar dolara ulaştı

6 saat önce

Rusya Maliye Bakanlığı, 2019'a ait ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin Ulusal Refah Fonu'na aktarıldığını, böylelikle fon hacminin 12,2 trilyon rubleye (yaklaşık 149,9 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu 150 milyar dolara ulaştı, System.String[]

Rusya Maliye Bakanlığı, 2019'a ait ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin Ulusal Refah Fonu'na aktarıldığını, böylelikle fon hacminin 12,2 trilyon rubleye (yaklaşık 149,9 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen yıla ait ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin 16 Mart'ta Ulusal Refah Fonu'na aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, gelirlerin aktarılmasının ardından fon hacminin 12,2 trilyon rubleye (yaklaşık 149,9 milyar dolar) ulaştığı kaydedildi.


Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Mart itibarıyla 8,25 trilyon ruble hacme sahipti.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bütçe kuralları doğrultusunda yüksek petrol fiyatlarından elde edilen ilave gelirlerle döviz alıyor. Söz konusu döviz gelirleri, önce Rusya Merkez Bankası'na, ardından Ulusal Refah Fonu'na aktarılıyor.

Maliye Bakanlığı, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:54 Kaynak: AA

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