Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Uluslararası Rezervleri 2018'de Yüzde 8,3 Arttı

Rusya'nın Uluslararası Rezervleri 2018'de Yüzde 8,3 Arttı

1 saat önce

Rusya'nın uluslararası rezervleri, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artarak 468,5 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın Uluslararası Rezervleri 2018'de Yüzde 8,3 Arttı, System.String[]
Rusya'nın uluslararası rezervleri, 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artarak 468,5 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 468,5 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 2017'de yüzde 14,6'lık artışla 432,7 milyar dolara yükselmişti.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Rusya Merkez Bankası tarafından bir süre önce yayımlanan raporda, 2018'in ikinci çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdiği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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