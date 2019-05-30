Son Dakika Haberleri: Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı
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Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

18 dakika önce

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Bu seviye bir hedef değil ancak rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli" dedi.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı, System.String[]
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Bu seviye bir hedef değil ancak rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:53 
Ekonomi
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