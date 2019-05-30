Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı
18 dakika önce
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Bu seviye bir hedef değil ancak rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli" dedi.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:53
Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Bu seviye bir hedef değil ancak rezervlerin 500 milyar dolar seviyesinde bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli" dedi.
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