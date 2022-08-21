Rusya'daki zincirleme trafik kazasında 14 Kırgızistan vatandaşı öldü - Son Dakika
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Rusya'daki zincirleme trafik kazasında 14 Kırgızistan vatandaşı öldü

21.08.2022 22:01
Rusya'daki zincirleme trafik kazasında 14 Kırgızistan vatandaşı öldü

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde 2 tır ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazasında hayatını kaybeden 16 kişiden 14'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde 2 tır ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazasında hayatını kaybeden 16 kişiden 14'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde meydana gelen 2 tır ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 16 kişiden 14'ünün Kırgızistan vatandaşı olduğu belirtilerek, hastaneye kaldırılan yaralıların uyrukları için tespit çalışması yapıldığı aktarıldı.

Kırgızistan hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazeleri için özel uçak yollayacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Rusya'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerini Kırgızistan'a getirilmesi için Dışişleri Bakanlığına, Uluslararası Manas Havalimanına ve Acil Durumlar Bakanlığına özel uçak gönderme talimatı verdiği ifade edildi.

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinin Nikolaevsky kentinde içerisinde 20 kişi bulunan minibüs otoyolda seyir halindeyken önündeki tıra, arkadan gelen başka bir tır da duramayarak minibüse çarpmıştı. İki tırın arasında ezilen minibüsteki 16 kişi hayatını kaybetmişti. - BİŞKEK

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Ulyanovsk, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'daki zincirleme trafik kazasında 14 Kırgızistan vatandaşı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'daki zincirleme trafik kazasında 14 Kırgızistan vatandaşı öldü - Son Dakika
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