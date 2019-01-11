Rusya'nın Üniversite Şehri Buz Şehrine Döndü
39 dakika önce
Rusya'da üniversiteler şehri olarak bilinen dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin eğitim gördüğü Saratov şehrinde aşırı soğuk nedeniyle binalar dahi buz tuttu.
Rusya
'da üniversiteler şehri olarak bilinen dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin eğitim gördüğü Saratov şehrinde aşırı soğuk nedeniyle binalar dahi buz tuttu.
Rusya'nın Saratov şehrinde kış çok ağır şekilde yaşanıyor. Volga nehri kenarında birçok üniversitenin bulunduğu şehirde kar yağışı nedeniyle her yer buz tuttu. Birçok noktada ulaşımda sorunlar yaşanırken, Saratov halkı çektiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlayarak şehrin son halini gözler önüne serdi.
Rusya'da popüler olan fotoğraflar paylaşım rekorları kırarken, Saratov halkı fotoğrafları şehir yönetiminin kar temizliği yapmadığı gerekçesiyle paylaşıyor. Çekilen fotoğraflarda şehir merkezinde bulunan Lenin
heykelleri, apartmanlar, ağaçlar ve arabaların kar ve buz kütleleriyle kapandığı görülüyor. Şehirde yollar kapalı olduğu için çöpler toplanamayınca çöp dağları oluştu. Halkın sokağa dahi çıkamadığı şehirde bölge valiliği elektrik kesintilerinin ve yol kapanmalarının önüne geçmeye çalışıldığını açıkladı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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