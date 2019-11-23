Rusya'nın ünlü şefi Türkiye'de

Rusya'nın ünlü şefi Sana Bejedug, Kafkas mutfağını tanıtmak ve yemeklerini öğretmek için Kayseri Birleşik Kafkasya Derneğinde kursiyer kadınlarla buluştu.



Rusya Moskova Üniversitesinde İktisadi Bilimler alanında Doç. Dr. olan Sana Bejedug, sadece kadınlara ait olan 'Leşın Çerkes Derneğini kurarak, dernek üyeleriyle beraber hem sosyal medya ve Rus televizyon kanallarında, hem de farklı ülkelerde Kafkas yemeklerini öğretmek için dersler veriyor. Nalçik'ten Kayseri Birleşik Kafkasya Derneğine Kafkas yemekleri dersi vermek için gelen Sana Bjedug, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine verdiği röportajda Kafkas mutfağının çok sağlıklı olduğunu ve bu yüzden Kafkas insanlarının uzun yaşadığını söyledi.



Kurdukları dernekteki üyelerle beraber bu işi yaptıklarını ve kurslara katılımı çok beğendiklerini söyleyen Sana Bjedug, "Nalçik'ten geldim ve Çerkes yemekleri üzerine çalışma yaparak öğretiyorum. Rusya'nın çeşitli yerlerinde bulunarak yemekleri öğrettim ve ayrıca internet üzerinden sosyal medya aracılığıyla da çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmayı da Leşın isminde sadece kadınlara ait bir Çerkes derneği var ve oraya kadınları ben topladım, hep beraber bu işi yapıyoruz. Kurslardaki katılımı çok beğeniyorum ama nasıl olduğunu da kursiyerler daha iyi bilir tabii ki. Çerkes yemekleri üzerine söylenecek çok şey var ama sadece bir tanesini söylemek gerekirse çok sağlıklıdır ve Kafkas insanlarının uzun yaşamasının sebebi de sağlıklı beslenmesidir" dedi. - KAYSERİ