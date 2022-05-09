Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto - Son Dakika
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Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto

09.05.2022 14:13
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.

Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

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Büyükelçi, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto - Son Dakika
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