Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Venezuela'dan kredi tahsilatı zora girdi

Rusya'nın Venezuela'dan kredi tahsilatı zora girdi

16 dakika önce

Venezuela'ya en az 17 milyar dolar kredi veren Rusya, ABD'nin petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararının ardından bu ülkeden alacaklarını tahsil etmekte zorlanacak.

Rusya'nın Venezuela'dan kredi tahsilatı zora girdi, System.String[]
Venezuela'ya en az 17 milyar dolar kredi veren Rusya, ABD'nin petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararının ardından bu ülkeden alacaklarını tahsil etmekte zorlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:17 

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Venezuela, Ekonomi
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