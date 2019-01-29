Rusya'nın Venezuela'dan kredi tahsilatı zora girdi
16 dakika önce
Venezuela'ya en az 17 milyar dolar kredi veren Rusya, ABD'nin petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararının ardından bu ülkeden alacaklarını tahsil etmekte zorlanacak.
Venezuela
'ya en az 17 milyar dolar kredi veren Rusya
, ABD
'nin petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararının ardından bu ülkeden alacaklarını tahsil etmekte zorlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:17
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