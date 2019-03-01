Rusya'nın, Venezuela'nın Siyasi Bağımsızlığına Yönelik Güç Kullanımına ve İç İşlerine Müdahaleye...
10 dakika önce
Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı BMGK'de kabul edilmedi.
Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı BMGK'de kabul edilmedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:04 Kaynak: AA
ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek
Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık
Hindistan'dan Pakistan'a Gözdağı: Terör Hedeflerini Yok Etmeye Hazırız