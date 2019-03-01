Son Dakika Haberleri: Rusya'nın, Venezuela'nın Siyasi Bağımsızlığına Yönelik Güç Kullanımına ve İç İşlerine Müdahaleye...

Rusya'nın, Venezuela'nın Siyasi Bağımsızlığına Yönelik Güç Kullanımına ve İç İşlerine Müdahaleye...

10 dakika önce

Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı BMGK'de kabul edilmedi.

Rusya'nın, Venezuela'nın Siyasi Bağımsızlığına Yönelik Güç Kullanımına ve İç İşlerine Müdahaleye..., System.String[]
Rusya'nın, Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı BMGK'de kabul edilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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