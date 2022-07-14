Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi

14.07.2022 15:40
Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiği açıklandı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentine düzenlediği füzeli saldırıda bilanço artıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini belirtti. Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın saldırısı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. - KİEV

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Rusya, Ukrayna'da yeni bir füzeli vahşete imza attı: 3'ü çocuk, 20 ölü Rusya, Ukrayna'da yeni bir füzeli vahşete imza attı: 3'ü çocuk, 20 ölü Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk'te önemli kayıplara uğruyor Rusya: Ukrayna ordusu Donetsk'te önemli kayıplara uğruyor
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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