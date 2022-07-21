Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen saldırının Karadeniz 'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Tymoshenko, saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 26'ya yükseldi - Son Dakika

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