Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı

03.03.2022 16:46

Rus birliklerin konuşlandığı ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipindeki "Mriya" adlı uçağın imha edildiği Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı.

Rus birliklerin konuşlandığı ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipindeki "Mriya" adlı uçağın imha edildiği Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı. Rus ordusunun "V" işaretli askeri araçlarının da Ukrayna ordusunca ağır tahribata uğratıldığı görüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Gostomel'de geçtiğimiz 27 Şubat'ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının görüntüleri ortaya çıktı. Rus ordusunca dünyanın en büyük kargo uçağı An-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın da imha edildiği havaalanında, çatışmalar sonrası Rus güçlerin "V" işaretli askeri araçlarının da ağır hasar aldığı kameraya yansıdı.

(Bekir Keskin/İHA)

Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor Son Dakika | Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü Son Dakika | Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

Münir Karaloğlu, Ukrayna, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement