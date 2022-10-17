Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlendiği saldırılarda bilanço netleşiyor. Kamikaze insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alınan noktalardan biri olan Shevchenkivskyi bölgesinde bulunan ve ağır hasar alan binada kurtarma çalışmaları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Tymoshenko, "Şu ana kadar, binaya kamikaze İHA'yla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 19 kişi kurtarıldı" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika

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