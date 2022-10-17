Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 3'e yükseldi

17.10.2022 16:57

- Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 3'e yükseldi Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıların hedefi olan binada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

- Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 3'e yükseldi

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıların hedefi olan binada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlendiği saldırılarda bilanço netleşiyor. Kamikaze insansız hava araçları tarafından hedef alınan noktalardan biri olan Shevchenkivskyi bölgesinde bulunan ve ağır hasar alan binada kurtarma çalışmaları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Tymoshenko, "Şu ana kadar, binaya kamikaze İHA'yla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 19 kişi kurtarıldı" dedi.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın vurduğu Kiev'de can kaybı 3'e yükseldi - Son Dakika
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