Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi

02.03.2022 14:33

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de televizyon kulesini hedef aldığı saldırıda harabeye dönen sivil yerleşim yerindeki yapılar görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de televizyon kulesini hedef aldığı saldırıda harabeye dönen sivil yerleşim yerindeki yapılar görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 7'nci gününde de devam ediyor. Dün akşam Rusya tarafından Kiev'de bulunan televizyon kulesinin vurulmasının ardından sivil yerleşimin yer aldığı bölgede büyük bir yıkım meydana geldi. Fırlatılan iki füzeden biri televizyon kulesinin doğusuna, diğeri ise kuzeyinde bulunan bir pasajın yakınına düştü. Füzenin etkisiyle elektrik direkleri yollara devrildi. Cam, roket ve demir parçalarıyla birlikte molozlar da etrafa saçıldı. Halen dumanların yükseldiği pasaj harabeye dönerken, bölgedeki yıkım da görüntülendi.

Rusya'nın gerçekleştirdiği füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi
Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi
Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi

YORUMLAR
500
Ukraynalı doktorlardan insanlık dersi! Yaralı Rus askerlerini tedavi ettiler Ukraynalı doktorlardan insanlık dersi! Yaralı Rus askerlerini tedavi ettiler Kiev'deki Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında Kiev'deki Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı Kiev'de siviller metro istasyonlarına sığındı

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:20:28. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement