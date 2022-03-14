Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi - Son Dakika
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Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi

14.03.2022 22:03

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusunun saldırıları sürüyor. Kentteki yıkım havadan görüntülenirken, kentin birçok noktasından siyah dumanların yükseldiği ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. - MARIUPOL

Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi
Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi
Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi - Son Dakika


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