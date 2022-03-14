Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti

14.03.2022 15:51
Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde bulunan Snihurivka kentine yönelik saldırıda can kaybı açıklandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 3'ü sivil, 7'si askeri personel 10 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - KİEV

YORUMLAR
500
Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti Rusya'nın hastaneye yaptığı saldırının simgesi olan hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü Kiev'de Rus roketi imha edildi: 1 ölü

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:57:35. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement