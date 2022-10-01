Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi - Son Dakika
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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi

01.10.2022 19:46
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.

Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sivastopol, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi - Son Dakika
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