Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu - Son Dakika
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Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

6 saat önce

Rusya'da hükümetin istifa etmesinin ardından Duma Meclisinde yapılan oylama ile başbakan adaylığı kabul edilen Mihail Mişustin, Putin'in kararnameyi imzalamasının ardından Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu, System.String[]

Rusya'da hükümetin istifa etmesinin ardından Duma Meclisinde yapılan oylama ile başbakan adaylığı kabul edilen Mihail Mişustin, Putin'in kararnameyi imzalamasının ardından Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni anayasa çağrısının ardından Dimitri Medvedev başbakanlığındaki Rusya hükümeti istifa etmişti. Sabah saatlerinde Mihail Mişustin'in başbakanlık adaylığının onaylamasının ardından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da başbakanlık için oylama yapıldı. Gerçekleşen oylamada milletvekillerinin 383'ü olumlu yönde oy verirken, 41'i çekimser oy kullandı. Mişustin'in başbakanlığı konusunda red oyu kullanan milletvekili ise olmadı.

Yeni Başbakan Mihail Mişustin oldu

Duma'da gerçekleşen oylamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, meclisten geçen ilgili kararı onaylayarak Mihail Mişustin'i başbakanlık görevine atadı. Putin'in imzasıyla Mihail Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu
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