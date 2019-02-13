Son Dakika Haberleri: Rusya'nın Yeni Füzelerinin Tespiti Çok Zor"

Rusya'nın Yeni Füzelerinin Tespiti Çok Zor"

3 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın yeni füzelerinin tespiti çok zor. Avrupa'ya, bir alarm vermeden, ulaşabilir.

Rusya'nın Yeni Füzelerinin Tespiti Çok Zor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'nın yeni füzelerinin tespiti çok zor. Avrupa'ya, bir alarm vermeden, ulaşabilir. INF'siz bir dünyaya hazırlanıyoruz" dedi. Belçika'da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısı düzenleyerek medya mensuplarının sorularını cevapladı. Stoltenberg, müttefik ülkelerin toplantıda, Rusya'nın yeni orta menzilli füzeler geliştirerek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlalini görüştüğünü söyledi. Bütün müttefiklerin, Rusya'nın SSC-8 füze sistemlerini geliştirdiğini ve NATO'nun güvenliği için kayda değer bir tehlike olduğu konusunda hemfikir olduğunu açıklayan Stoltenberg, "Füzeler mobil ve tespit edilmesi çok zor. Bu savaş başlıkları Avrupa şehirlerine, bir uyarı vermeden, ulaşabilir" uyarısında bulundu.

"RUSYA BU KARARDAN GERİ DÖNEBİLİR" Sadece Avrupa tarafının INF'e uymasının anlamsız olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bu sebeple ABD, NATO müttefiklerinin desteğiyle anlaşmadan çekilme niyeti olduğunu açıkladı. Ayrılma sürecinin 6 ay sürmesi bekleniyor" dedi. Anlaşmanın hala kurtarılabileceğinin altını çizen Stoltenberg, "Rusya'nın tekrar uyum sağlaması için bir şansı var ve biz bu fırsatı değerlendirmesi için Rusya'ya çağrıda bulunuyoruz. Rusya ne yapacağını biliyor. Bütün müttefikler Rusya ile daha fazla ilişki kurmaya hazır" ifadelerini kullandı.

"INF'SİZ BİR DÜNYA İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

"Aynı zamanda INF Antlaşması olmayan bir dünya için hazırlanıyoruz ve Savunma Bakanları bugün bunu tartıştı. NATO şu anda Rusya'nın Antlaşmayı ihlal etmesinin sonuçlarını değerlendirmektedir" diyen Stoltenberg, sürecin sonunun nasıl olacağı hakkında asla bilgi vermeyeceğinin altını çizdi. Avrupa'da yeni karasal nükleer füzeler konuşlandırma niyetinin olmadığını söyleyen Stoltenberg, "Müttefikler etkili silah kontrolü, silahsızlanma ve yayılmaya karşı kararlı olmaya devam ediyor. NATO yeni bir silahlanma yarışı istemiyor" ifadelerini kullandı. Yeni süreç için NATO'nun "Dört Otuz" adı verilen "Hazırlık Girişimi" üzerinde çalıştığına değinen Stoltenberg, "Müttefiklerimiz böylece 30 savaş gemisi, 30 kara taburu, ve 30 hava filosuna 30 günden daha kısa bir süre içerisinde ulaşabilecek" dedi.

SAVUNMA HARCAMASI 100 MİLYAR DOLAR YÜKSELECEK Geçtiğimiz Temmuz ayında NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının, savunma harcamalarını daha acil dağıtılması kararının hızlandırılacağını söyleyen Stoltenberg, "2016'dan bu yana, Avrupa Müttefikleri ve Kanada savunma için 41 milyar dolar harcadılar. Son ulusal planlara göre, bu rakam gelecek yıla kadar kümülatif bir yüz milyar dolara yükselecek. Müttefikler ordularını modernize ediyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Avrupa, Rusya Federasyonu, Güncel
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