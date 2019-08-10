Son Dakika Haberleri: Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti

1 saat önce

Rusya'nın 9 Ağustos'ta atanan İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün nezaket ziyaretinde bulundu.

Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti, System.String[]
Rusya'nın 9 Ağustos'ta atanan İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün nezaket ziyaretinde bulundu. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Moskova ve İstanbul'un kardeş şehri olan Sankt-Peterburg başta olmak üzere farklı Rus şehirleri ile İstanbul arasındaki ilişkilerin bugünkü durumu ve gelişiminin perspektiflerine ilişkin verimli bir görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.Başkonsolosluk ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, halen devam eden Rusya- Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde de kültür alanındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik tarafların ortak adımların atılması konusunda da anlaştığı açıklandı.(Fotoğraflı)


Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'in azgın sularına kapılan bir adamı 20 kişi zor kurtardı
Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Denizli'de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]