Rusya'nın Zaporijya'daki saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Zaporijya'daki saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

19.03.2022 15:26
Rusya'nın Zaporijya'daki saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Zaporijya kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Zaporijya kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Zaporijya Belediye Başkan Yardımcısı Anatoliy Kurtiev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü Rusya'nın kente yönelik saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kurtiev, "Bombardımanlar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bilin ki biz bunu unutmayacağız. İşgalciler her suçun, her ölümün, her gözyaşının hesabını verecek. Yaşasın kahramanlarımız, Ukrayna kazanacak" ifadelerini kullandı.

Pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı

Kurtiev ayrıca şehirde sokağa çıkma yasağının da uygulanacağını belirterek, "Şehirde bugün saat 16.00'dan itibaren Pazartesi saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkmanız tamamen yasak. Bunun için geçerli sebeplerimiz var. Lütfen evlerinizde kalın, yalnızca siren sesini duyduğunuzda sığınaklara gidebileceksiniz" dedi. - ZAPORİJYA

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Zaporijya, Telegram, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Zaporijya'daki saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Zaporijya'daki saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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