Son Dakika Haberleri: Rusya: Normandiya Çıkarması'nı abartmayın, Hitler'in mağlubiyetinde SSCB'nin rolünü küçümsemeyin
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Rusya: Normandiya Çıkarması'nı abartmayın, Hitler'in mağlubiyetinde SSCB'nin rolünü küçümsemeyin

22 dakika önce

Rusya, Batılı ülkelere göre, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın öneminin abartılmaması gerektiğini, Hitler’in yenilgisinde eski Sovyetler Birliği’nin rolünün ise küçümsenmemesi uyarısında bulundu.

Rusya: Normandiya Çıkarması'nı abartmayın, Hitler'in mağlubiyetinde SSCB'nin rolünü küçümsemeyin, System.String[]
Rusya, Batılı ülkeler göre 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın öneminin abartılmaması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Hitler'in yenilgisinde eski Sovyetler Birliği'nin rolünün ise küçümsenmemesi uyarısında bulundu.

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümünü anma etkinlikleriyle ilgili basının sorularını yanıtlayan Zakharova, "Müttefiklerin zafere katkısı açık. Ancak bunu abartmamak ve aynı öneme sahip Sovyetler Birliği'nin devasa girişimlerinin etkisini küçük görmemek gerekir, Sovyetler Birliği'nin katkısı olmasa bu zafer kazanılmazdı." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:53 
Adolf Hitler, Rusya Federasyonu, Normandiya, Dünya
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