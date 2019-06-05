Rusya: Normandiya Çıkarması'nı abartmayın, Hitler'in mağlubiyetinde SSCB'nin rolünü küçümsemeyin
22 dakika önce
Rusya, Batılı ülkelere göre, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın öneminin abartılmaması gerektiğini, Hitler’in yenilgisinde eski Sovyetler Birliği’nin rolünün ise küçümsenmemesi uyarısında bulundu.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:53
, Batılı ülkeler göre 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya
Çıkarması'nın öneminin abartılmaması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Maria Zakharova Hitler
'in yenilgisinde eski Sovyetler Birliği
'nin rolünün ise küçümsenmemesi uyarısında bulundu.
Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümünü anma etkinlikleriyle ilgili basının sorularını yanıtlayan Zakharova, "Müttefiklerin zafere katkısı açık. Ancak bunu abartmamak ve aynı öneme sahip Sovyetler Birliği'nin devasa girişimlerinin etkisini küçük görmemek gerekir, Sovyetler Birliği'nin katkısı olmasa bu zafer kazanılmazdı." dedi.
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez
Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü
Hastanede büyük skandal! Doktor sedyeye çıkıp hastayı dövdü
Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti