Rusya, Norveçli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından Norveçli bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı anımsatıldı.

Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği Norveç'in Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat istenmeyen kişi ilan edildi. Diplomatın Rusya'daki akreditasyonu üç gün içinde durdurulacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Norveç yönetiminin yıkıcı siyaset izlediği ve bunun ikili ilişkileri olumsuz etkilediği savunuldu.

Daha önce bir Norveç vatandaşı ülkesinde "casusluk" şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Norveç polisi, gözaltına alınan kişinin bir Rus istihbarat görevlisine bilgi aktardığından şüphelenildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine, Norveç Dışişleri Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta Rusya'dan ikişer diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı da 24 Ağustos'ta "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın 1 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmesini istemişti.