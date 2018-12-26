Son Dakika Haberleri: Rusya/novak: Petrol Fiyatları 2019'un İlk Yarısında Daha İstikrarlı Olacak

Rusya/novak: Petrol Fiyatları 2019'un İlk Yarısında Daha İstikrarlı Olacak

1 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.

Rusya/novak: Petrol Fiyatları 2019'un İlk Yarısında Daha İstikrarlı Olacak, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.

Rossiya-24 TV'de konuşan Novak, "Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makro ekonomi  kaynaklı. Piyasa 2019'un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek" diye konuştu.

Novak, petrol fiyatlarının tartşılması için OPEC ile olağanüstü bir toplantı planlanmadığını da ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:48 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Ekonomi
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