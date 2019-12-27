Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek - Son Dakika Ekonomi

Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile diğer petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntısının piyasaya yararlı olduğunu, ancak, bu uygulamanın "sonsuza kadar süremeyeceğini" söyledi.

Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek, System.String[]

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile diğer petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntısının piyasaya yararlı olduğunu, ancak, bu uygulamanın "sonsuza kadar süremeyeceğini" söyledi.

Novak, Rusya'nın gelecekte bir noktada petrol üretimini artıracağını belirterek, petrol fiyatının da varil başına 30 doların altına düşmesini öngörmediğini vurguladı.Rusya Enerji Bakanlığı, revize ettiği enerji stratejisi kapsamında petrol talebinin 2025'e kadar düşmesinin beklendiğini duyurmuştu.


Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor
Zorunlu deprem sigortası prim tutarları arttı Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
18:06 Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
18:00 Hisarcıklıoğlu: Bu, bir otomobilden daha fazlasıdır - Son Dakika Ekonomi
17:57 Başkan Atasoy: "Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı" - Son Dakika Ekonomi
17:53 Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin yanında - Son Dakika Ekonomi
17:50 Bakan Varank: Milli teknolojilerin öncüsü olacak - Son Dakika Ekonomi
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı - Son Dakika Ekonomi
16:33 Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]