Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile diğer petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntısının piyasaya yararlı olduğunu, ancak, bu uygulamanın "sonsuza kadar süremeyeceğini" söyledi.

Novak, Rusya'nın gelecekte bir noktada petrol üretimini artıracağını belirterek, petrol fiyatının da varil başına 30 doların altına düşmesini öngörmediğini vurguladı.Rusya Enerji Bakanlığı, revize ettiği enerji stratejisi kapsamında petrol talebinin 2025'e kadar düşmesinin beklendiğini duyurmuştu.