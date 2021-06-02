Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, artan talep ve fiyatlardaki istikrara karşın, küresel petrol piyasalarının belirsizliklerden etkilenmeye devam edeceğini vurguladı.

Novak bu açıklamayı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin Salı günü yaptığı toplantıda, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 2.1 milyon varil artırmayı planını sürdürülmesini kabul ettiği toplantının ardından yaptı.