Rusya Novorossiysk limanında, hububat terminalinin modernizasyonuyla birlikte bir dizi yatırım projesini hayata geçirmeyi planlıyor. UkrAgroConsult raporlarına göre Novorossiysk Limanı'nda hububat elleçleme kapasitesi mevcut 7, 1 milyon metrik tondan (mmt) yılda 13, 1 mmt'ye yükseltilecek. Limanda yeni bir rıhtım, hububat galerisi ile yardımcı ve altyapı tesisleri kompleksi inşa edilecek.
Kaynak: ukragroconsult
Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Rusya Novorossiysk Limanındaki Hububat Taşıma Kapasitesini İki Katına Çıkaracak - Son Dakika