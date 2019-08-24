Son Dakika Haberleri: - Rusya nükleer denizaltılarla füze denemesi gerçekleştirdi
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- Rusya nükleer denizaltılarla füze denemesi gerçekleştirdi

30 dakika önce

- Rusya nükleer denizaltılarla füze denemesi gerçekleştirdiMOSKOVA - Rus nükleer denizaltıları, Kuzey Kutbu'ndaki Barents Denizi'ne başarılı geçen balistik füze denemesi düzenledi.

- Rusya nükleer denizaltılarla füze denemesi gerçekleştirdi

MOSKOVA - Rus nükleer denizaltıları, Kuzey Kutbu'ndaki Barents Denizi'ne başarılı geçen balistik füze denemesi düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltıları Yuri Dolgoruki ve Tula'nın Barents Denizi'nin sularında Sineva ve Bulava isimli kıtalararası balistik füzeleri başarıyla test ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "24 Ağustos'ta savaş eğitim planına göre, stratejik denizaltı Tula'dan Sineva balistik füzelerinin fırlatılması başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca diğer bir stratejik denizaltı olan Yuri Dolgoruki'den de Bulava füzesinin başarılı denemeleri yapıldı" denildi.

Füzelerin Barents Denizi sularından, Arktik kutup bölgesine doğru fırlatıldığı belirtildi. Test edilen füzelerin, Arkhangelsk ve Kamçatka'daki hedeflerini başarıyla vurduğu açıklandı. Bakanlık, fırlatılmaların başarılı olduğunu, füzelerin ve denizaltı füze sistemlerinin teknik özelliklerinin doğrulandığını vurguladı.

Ateşlenen R-30 Bulava füzeleri, Project 955 denizaltıları için özel olarak geliştirilmiş katı yakıtlı yeni nesil bir balistik füze türü olarak biliniyor. Bulava füzeleri, her biri 150 kilometrelik 10 savaş başlığı taşırken 8 bin kilometre menzile sahip. Bu füzeler, 2045 yıllına kadar Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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