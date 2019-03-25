Son Dakika Haberleri: Rusya, Ocak Ayında Suudi Arabistan'dan Yüzde 7 Daha Fazla Petrol Üretti

Rusya, Ocak Ayında Suudi Arabistan'dan Yüzde 7 Daha Fazla Petrol Üretti

1 saat önce

Rusya Ocak ayında, günde 10 milyon 930 bin varil petrol üretimi ile Suudi Arabistan’dan yüzde 7 daha fazla petrol üretti. Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), Rusya’nın Ocak ayında günde 10 milyon 930 bin varil petrol ürettiğini ve bunun Suudi Arabistan’dan yüzde 7 daha fazla olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan günde 10 milyon 210 bin varil petrol üretti. […]The post Rusya, Ocak ayında Suudi Arabistan’dan yüzde 7 daha fazla petrol üretti appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya, Ocak Ayında Suudi Arabistan'dan Yüzde 7 Daha Fazla Petrol Üretti, System.String[]
Rusya Ocak ayında, günde 10 milyon 930 bin varil petrol üretimi ile Suudi Arabistan'dan yüzde 7 daha fazla petrol üretti.

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), Rusya'nın Ocak ayında günde 10 milyon 930 bin varil petrol ürettiğini ve bunun Suudi Arabistan'dan yüzde 7 daha fazla olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan günde 10 milyon 210 bin varil petrol üretti.

İstatistiklere göre, OPEC ülkelerinde Ocak ayında günlük üretim 30 milyon 810 bin varil oldu. OPEC ülkeleri arasında üretim hacmine göre ikinci sırada yer alan Irak'ta 4 milyon 670 bin varil petrol üretildi.

Ocak ayında ortalama ihracat fiyatı ton başına 418,5 dolar seviyesindeydi. Aynı zamanda Urals marka petrol fiyatı dünya piyasasında ton başına 436,9 dolar oldu. Rosstat verilerine göre, Rusya'nın toplam ihracat hacmindeki petrol payı Ocak 2019'da yüzde 27,6 seviyesindeydi, yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise yüzde 41 seviyesindeydi.

The post Rusya, Ocak ayında Suudi Arabistan'dan yüzde 7 daha fazla petrol üretti appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:57 

Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Kasıp Kavuran Natalia Oreiro'dan Putin'e Çağrı: Rus Vatandaşı Olmak İstiyorum Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Büyük Zam Geliyor Star Rafineri Yıllık 500 Milyon Dolarlık İhracat Yapacak Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:19:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, Ocak Ayında Suudi Arabistan'dan Yüzde 7 Daha Fazla Petrol Üretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]