Rusya, Odessa'da sahillerini vurdu - Son Dakika

Rus ordusu, Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'yı hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 26 gündür aralıksız devam ederken, Rusya ordusu tarafından Odessa kıyıları da hedef alındı. Ukrayna basınına düşen görüntülerde, sahil kenti Odessa'nın kıyılarının Rus bombaları tarafından vurulduğu görülürken, bölgede yaşayan ve evlerinin önüne bomba düşmesiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere geçti.

Saldırı sonrası resmi kaynaklardan can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

(Bekir Keskin/ İHA)